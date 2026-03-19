Así va la tabla de goleo de la Liga BBVA MX Femenil tras la Jornada 12 del Clausura 2026

Rayadas de Monterrey se mantiene invicto tras 12 jornadas del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil y ese dominio en el campo también se refleja en la tabla de goleo individual, donde dos de sus futbolistas figuran entre las más determinantes frente al arco del torneo.

La delantera de Tigres, Diana Ordóñez, encabeza la clasificación con 14 goles en 890 minutos jugados, consolidándose como la referente ofensiva principal del Clasuara 2026. Muy cerca aparece Charlyn Corral, de Pachuca, con 12 anotaciones en 859 minutos jugados, manteniendo la presión por el liderato.

En el tercer puesto se ubica Eugénie Le Sommer, de Toluca, con 11 tantos en 917 minutos jugados, destacando por su regularidad. Más abajo, pero aún dentro de la pelea, Lucía García suma 9 goles y Christina Burkenroad registra 7, ambas piezas clave en el ataque de Rayadas.

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El peso ofensivo de estas jugadoras se vincula directamente con el rendimiento de sus equipos en la tabla general de la Liga BBVA MX Femenil

Rayadas lidera la tabla general con 32 puntos tras 10 victorias y 2 empates, siendo además la mejor defensiva con solo 4 goles recibidos. Pachuca, Tigres y América comparten sitio con 27 unidades, aunque las Tuzas ocupan el segundo puesto por diferencia de goles (+30), seguidas de cerca por las Amazonas (+22) y las Águilas (+21).

Guadalajara se mantiene en la pelea con 26 puntos, mientras que Toluca, con 25, cierra el grupo de los seis primeros. Este equilibrio en la parte alta refuerza la relevancia de la tabla de goleo, donde cada anotación puede marcar diferencia en la carrera por el liderato.

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¿Qué sigue para estos equipos en la Jornada 13 de la Liga BBVA MX Femenil?

La siguiente fecha del campeonato presenta enfrentamientos que pueden influir tanto en la clasificación general como en la tabla de goleo. Rayadas recibirá a Guadalajara en uno de los duelos más relevantes de la jornada, con dos equipos que se mantienen en la zona alta de la clasificación.

Pachuca visitará a Pumas en busca de mantener su lugar entre los primeros puestos, mientras que Tigres enfrentará a Atlético de San Luis como visitante. Toluca, por su parte, jugará en casa ante Necaxa, en un encuentro donde buscará recuperar terreno y sumar puntos importantes.

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