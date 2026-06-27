CONFIRMADO: Las selecciones clasificadas del Grupo G del Mundial 2026, sector de Bélgica e Irán

Bélgica y Egipto cumplieron los pronósticos tras clasificarse a la ronda de los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El cuadro de los Diablos Rojos despertó a tiempo y con un triunfo ante Nueva Zelanda se quedó con el liderato del sector G, mientras que, el conjunto comandado por Mohamed Salah empató con Irán y ese punto fue suficiente para que avanzarán como sublíderes del grupo, dejando atrás a Irán.

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Los pupilos de Rudi Martínez dejaron muy amargas sensaciones tras no pasar del empate ante Egipto e Irán, por lo que había ciertas dudas si podrían sacar el triunfo contra Nueva Zelanda. Para buena fortuna del cuadro europeo, las estrellas belgas despertaron en la tercera fecha y consiguieron las tres unidades ante los oceánicos. Por su parte, los 'Faraones' sufrieron de más con Irán, pero, el punto conseguido en el empate fue suficiente para conseguir el subliderato.

Así quedó el Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Bélgica - 5 puntos - clasificado Egipto - 5 puntos - clasificado Irán - 3 puntos - posible eliminación Nueva Zelanda eliminado

Posibles cruces de Bélgica y Egipto en la ronda de 16avos de final del Mundial 2026

Miércoles 1 de julio



Inglaterra, Croacia o Ghana vs Ecuador, Senegal, Argelia o Congo

Egipto o Bélgica vs Corea del Sur, Cabo Verde, Senegal o Argelia

Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina.

Viernes 3 de julio



Suiza vs Ecuador, Suecia, Bélgica, Senegal o Argelia

Australia vs Irán, Egipto. Bélgica o Nueva Zelanda

Argentina vs España, Cabo Verde o Arabia Saudita

Colombia o Portugal vs Paraguay, Ecuador, Senegal, Argelia o Croacia.

Finalmente, mañana Argelia se jugará el pase contra Jordania en el sector J que comparte con Argentina y Austria. Además, Portugal buscará arrebatarle el primer puesto a la Selección de Colombia e Inglaterra tratará de golear, ganar y gustar ante una Panamá ya eliminada.