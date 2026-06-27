Ecuador, Uruguay o Escocia: cuál sería el rival más fuerte y el más débil para México en los 16avos del Mundial 2026

México ya tiene asegurado su lugar en los 16avos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ como líder del Grupo A. El equipo de Javier Aguirre cerró una primera fase perfecta, con tres triunfos, seis goles a favor y ninguno en contra. Ahora, el foco está puesto en el posible rival que tendrá en la siguiente ronda.

De acuerdo con el cuadro oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, México enfrentará en el Estadio Ciudad de México a un tercer lugar de los Grupos C, E, F, H o I. En ese escenario aparecen tres nombres que generan lecturas muy distintas: Ecuador, Uruguay y Escocia.

Ecuador sería el rival más fuerte para México

Por rendimiento actual, Ecuador aparece como el rival más fuerte para México entre las tres opciones. La selección de Sebastián Beccacece viene de dar uno de los golpes de la cita mundialista al vencer 2-1 a Alemania y meterse en la siguiente ronda como uno de los mejores terceros. El propio entrenador calificó ese triunfo como la victoria más importante de Ecuador en la historia de los Mundiales.

La selección de Ecuador consiguió un triunfo histórico sobre Alemania y ahora espera ser uno de los mejores terceros lugares de la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Crédito: @LaTri

Además, Ecuador tiene un punto que no se puede ignorar: está más acostumbrado que otros rivales a jugar en contextos de altura. Aunque el Estadio Ciudad de México y el ambiente local seguirán favoreciendo a la Selección Mexicana, la ventaja física podría ser menor ante un equipo ecuatoriano con potencia, ritmo y recorrido.

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Uruguay sería el rival más peligroso por historia

Uruguay no ha tenido un Mundial cómodo hasta ahora. Antes de enfrentar a España en la última fecha del Grupo H, la Celeste registraba dos empates: 1-1 ante Arabia Saudita y 2-2 contra Cabo Verde.

Aun así, Uruguay nunca puede ser considerado un rival accesible. Su peso histórico, su oficio en partidos de eliminación directa y la intensidad que suele proponer con Marcelo Bielsa lo convierten en una amenaza real.

Para México, Uruguay sería un cruce de alta tensión. No llega con mejores números que Ecuador, pero tiene jerarquía, carácter y futbolistas acostumbrados a competir bajo presión. En ese caso, la altura de la CDMX podría jugar a favor del combinado azteca si logra hacer correr al rival durante varios tramos del partido.

Escocia sería el rival más débil para México

Entre Ecuador, Uruguay y Escocia, Escocia aparece como el rival más favorable para México. Terminó tercera del Grupo C con tres puntos, producto de una victoria ante Haití y dos derrotas frente a Marruecos y Brasil. Además, apenas marcó un gol en toda la fase de grupos.

Su fortaleza pasa por el orden, el juego físico y la pelota aérea. Pero en comparación con Ecuador y Uruguay, tiene menos recursos ofensivos y menos jerarquía individual para lastimar a México en un partido de eliminación directa.

En el Estadio Ciudad de México, Escocia podría sufrir más que los otros dos candidatos. La altura, el desgaste y la posesión mexicana serían factores importantes si el equipo de Aguirre logra imponer ritmo desde el inicio.

Cuándo juega México los 16avos de Final

México jugará los 16avos de Final el martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México. El combinado azteca llega con ventaja deportiva y emocional: será local, jugará en la altura de la CDMX y tendrá el impulso de una afición que ya se hizo notar durante la fase de grupos.

Sin embargo, el rival todavía puede cambiar según la tabla de mejores terceros. FIFA confirmó que avanzan los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo que el cruce depende de la combinación final entre las zonas que aún restan por definirse.