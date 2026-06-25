CONFIRMADO: Selecciones ELIMINADAS de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras los partidos de este jueves 25 de junio

Sin duda fue una Copa Mundial de la FIFA 2026 histórica para varias selecciones nacionales. Los casos de Qatar y Curazao saltan a la luz tras su primer punto conseguido en una justa veraniega a pesar de que quedaron eliminados. Por otro lado, Turquía decepcionó tras hilar dos derrotas y caer eliminado. Túnez no pudo conseguir una sola unidad en un grupo tremendamente fuerte liderado por Países Bajos y en el que estaban equipos potentes como Japón y Suecia.

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Tras los partidos de este jueves 25 de junio, se confirmaron las eliminaciones de Curazao y de Túnez. Con ello, se unen a una lista a la que ningún país quiere estar. En el caso de los africanos, perdieron los tres partidos (Japón, Suecia y Países Bajos), mientras que, el conjunto de la CONCACAF le sacó un punto histórico a Ecuador, pero, cayó con Alemania y Costa de Marfil.

Selecciones eliminadas de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Chequia del Grupo A

Qatar del Grupo B

Haití del Grupo C

Turquía del Grupo D

Curazao del Grupo E

Túnez del Grupo F

El día de mañana entrarán en acción los Grupos G, H e I por lo que seguramente tendremos nuevos integrantes en el grupo de selecciones eliminadas del Mundial 2026. Irak, Arabia Saudita, Nueva Zelanda e irán penden de un hilo en este torneo, aunque podríamos ver grandes sorpresas como la caída de Uruguay o Bélgica.

