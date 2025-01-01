Lo más visto del Mundial México 2026
-
¿Final en el Bernabéu? España se adjudica el partido del Mundial 2030
-
Los 3 futbolistas que forzaron sus lesiones y podrían perderse la Copa Mundial de la FIFA 2026
-
James Rodríguez volverá a México... aunque no de la forma que muchos quisieran
-
¡ÚLTIMA HORA! Jugador argentino se perderá el Mundial por lesión
-
La advertencia que sacude al Mundial 2026 y apunta directamente a Donald Trump
-
Revelan nuevos detalles sobre los precios del álbum del Mundial 2026
-
Revelan que habrá "precios súper accesibles" para repechajes mundialistas en Monterrey y Guadalajara
-
Excelentes noticias para la Copa Mundial de la FIFA 2026: aficionados celebran esta decisión