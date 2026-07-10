CONFIRMADO: Las selecciones ELIMINADAS del Mundial 2026, hoy viernes 10 de julio
La Selección Nacional de España venció a su similar de Bélgica y se verá las caras con la Francia de Kylian Mbappé en las semifinales de la justa veraniega.
Adiós al sueño mundialista para la Selección de Bélgica en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los pupilos de Rudi García sucumbieron 1-2 en Los Angeles ante su similar de España y así, se despidieron del certamen internacional. La Furia Roja sufrió de más para vencer a los Red Devils y de hecho, sufrieron su primer tanto en contra cortesía de Charles de Ketelaere.
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Con esta derrota, Romelu Lukaku, Kevin de Bruyne, Thibaut Courtois y el cuadro belga le dicen adiós al Mundial 2026 y muy posiblemente las últimas estrellas de la llamada generación dorada del cuadro belga. Por otro lado, el triunfo ibérico significó que ya hay una semifinal CONFIRMADA en esta Copa Mundial de la FIFA 2026; España vs Francia el próximo martes 14 de julio a la 1 de la tarde.
Los partidos de cuartos de final del Mundial 2026
- Jueves 9 de julio | Francia 2-0 Marruecos - 14:00 horas por TV Azteca
- Viernes 10 de julio | España 2-1 Bélgica - 13:00 horas
- Sábado 11 de julio | Noruega vs Inglaterra - 15:00 horas por TV Azteca
- Sábado 11 de julio | Argentina vs Suiza - 19:00 horas
Noruega vs Inglaterra por TV Azteca Deportes
Erling Haaland y los Vikingos de Noruega se enfrentarán a Harry Kane, Jude Bellingham y compañía en el Mundial 2026 y podrás verlo a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes este sábado 11 de julio en punto de las 15:00 horas, tiempo del centro de México.
- Noruega vs Inglaterra
- Fecha: sábado 11 de julio
- Hora: 15:00 horas
- Transmisión: TV Azteca y plataforma de Azteca Deportes