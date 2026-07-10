ÚLTIMO MOMENTO: La muy SENSIBLE baja que sufriría Pumas de cara al Torneo Apertura 2026

Se mueven las cosas en El Pedregal, los Pumas de la UNAM es uno de los clubes que más han hecho operaciones de cara al Torneo Apertura 2026 y posiblemente se avecina uno más. Ruben Duarte, uno de los futbolistas extranjeros que tiene el Club Universidad Nacional estaría en la rampa de salida para volver a España y enfilarse en la Unión Deportiva Almería. El defensor ibérico tiene vínculo por un año más con el equipo mexicano, sin embargo, empujaría por salir del cuadro capitalino.

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De acuerdo a información de diversos medios españoles, Duarte se bajaría el sueldo en busca de fichar con el Almería de la segunda división ibérica. El lateral de 30 años tiene contrato con Pumas hasta verano de 2027, sin embargo, el equipo auriazul no quisiera que se le fuera gratis en unos meses, por lo que no vería mal la operación.

De acuerdo al portal especializado Transfermarkt, el ex jugador del Alavés está tasado en 2,30 millones de euros y fue comprado por Universidad Nacional en julio de 2024 por cuatro millones de euros.

Noruega vs Inglaterra por TV Azteca Deportes

Erling Haaland y los Vikingos de Noruega se enfrentarán a Harry Kane, Jude Bellingham y compañía en el Mundial 2026 y podrás verlo a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes este sábado 11 de julio en punto de las 15:00 horas, tiempo del centro de México.

