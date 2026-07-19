La MULTA que tendrá que pagar Argentina tras PERDER la final del Mundial 2026

La Selección Nacional de la Argentina no recordará con buenas sensaciones la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Derrota en tiempos extra contra su similar de España, el posible último partido de Lionel Messi en una justa veraniega y ahora, sanciones económicas tras el silbatazo final en Nueva York. Las seis tarjetas amarillas y una que derivó en la expulsión de Enzo Fernández tendrán que ser pagadas por la Asociación de Futbol Argentino (AFA) tras el Mundial 2026.

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Y es que el Código Disciplinario de la FIFA es muy claro con el tema de las tarjetas y por ello, la AFA tendrá que desembolsar una millonada tras lo sucedido hoy en el duelo por el título del Mundial 2026. Las dos tarjetas amarillas para Enzo Fernández, la de Alexis Mac Allister, la de Lisandro Martínez, la de Cristián Romero y la de Leandro Paredes superan los 50 mil dólares en multa.



Tarjeta amarilla: multa de 10 mil dólares.

Doble tarjeta amarilla: multa de 15 mil dólares.

Tarjeta roja directa: multa de 20 mil dólares.

Tabla de goleo del Mundial 2026