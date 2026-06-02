CONFIRMADOS: Los 32 partidos que transmitirá TV Azteca EN VIVO y GRATIS de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Llegó Navidad para todos los aficionados del futbol y TV Azteca Deportes ya tiene su regalo. Los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 los podrás disfrutar totalmente EN VIVO y GRATIS por la mejor televisora del país junto a su gran equipo de comentaristas, analistas y con el estilo único e inigualable que solo nosotros te podemos dar.

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El jueves 11 de junio tenemos una cita para disfrutar el partido inaugural de la justa mundialista entre la Selección Mexicana de Futbol y su similar de Sudáfrica. Por si fuera poco, podrás sintonizar el debut de los Estados Unidos en Norteamérica 2026 en contra del cuadro paraguayo, el Uruguay en contra de España y el Colombia vs Portugal de la fase de grupos. Además, lo mejor de los dieciseisavos, de los octavos, de los cuartos, las dos semifinales y la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 también los tendremos para ti.

Partidos EN VIVO y GRATIS que transmitirá TV Azteca en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Jueves 11 de junio:

México vs Sudáfrica - 13:00 Hrs.

Viernes 12 de junio:

Estados Unidos vs Paraguay - 19:00 Hrs.

Sábado 13 de junio:

Brasil vs Marruecos - 16:00 Hrs.

Domingo 14 de junio:

Países Bajos vs Japón - 14:00 Hrs.

Martes 16 de junio:

Argentina vs Argelia - 19:00 Hrs.

Miércoles 17 de junio:

Inglaterra vs Croacia - 14:00 Hrs.

Jueves 18 de junio:

México vs Corea del Sur - 19:00 Hrs.

Viernes 19 de junio:

Brasil vs Haití - 19:00 Hrs.

Sábado 20 de junio:

Países Bajos vs Suecia - 11:00 Hrs.

Domingo 21 de junio:

España vs Arabia Saudita - 10:00 Hrs.

Lunes 22 de junio:

Noruega vs Senegal - 18:00 Hrs.

Martes 23 de junio:

Colombia vs RD Congo - 20:00 Hrs.

Miércoles 24 de junio:

Chequia vs México - 19:00 Hrs.

Jueves 25 de junio:

Ecuador vs Alemania - 14:00 Hrs.

Viernes 26 de junio:

Uruguay vs España - 18:00 Hrs.

Sábado 27 de junio:

Panamá vs Inglaterra - 15:00 Hrs.

Colombia vs Portugal - 17:30 Hrs.

No te pierdas la fase final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 totalmente EN VIVO y GRATIS:

Dieciseisavos de final

Octavos de final

Cuartos de final

Semifinales

Final

México vs Serbia por TV Azteca Deportes

Recuerda que puedes disfrutar EN VIVO y totalmente GRATIS el duelo entre la Selección Mexicana de Futbol y su similar de Serbia por la señal de TV Azteca Deportes a través de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes, el canal Azteca Deportes Network y la página aztecadeportes.com este jueves 4 de junio en punto de las 7:55 pm.

Este cotejo desde el Estadio Nemesio Diez de Toluca será el último partido amistoso antes de que los pupilos de Javier Aguirre se vean las caras contra la Selección de Sudáfrica el jueves 11 de mayo, en lo que significará el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026.