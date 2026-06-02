Pumas a punto de perder a estrella internacional: su destino será un HISTÓRICO de la capital

Club Universidad Nacional y los Potros de Hierro del Atlante podrían hacer una operación de cara al Torneo Apertura 2026 y debut de los Potros de Hierro en el máximo circuito del futbol mexicano. El equipo azulgrana estaría interesado en Piero Quispe, mediocampista peruano de 24 años de edad que pertenece al equipo auriazul y que estuvo a préstamo en el Syney FC de Australia el pasado semestre.

De acuerdo a información del periodista Gustavo Peralta y diversos medios peruanos, el Atlante buscaría hacerse de la carta del caterano de Universitario de Deportes para el siguiente semestre de la Liga MX. Cabe destacar que, Quispe tiene vínculo hasta diciembre de 2026 con los Pumas de la UNAM, por lo que, si no lo venden en este mercado de transferencias, el peruano podría irse como agente libre a final de año.

En su paso por el balompié océanico, el mediocampista anotó dos goles y cinco asistencias en 30 partidos, mientras que, en 71 cotejos con Universidad Nacional registró cinco tantos y cuatro pases de gol. El portal Transfermarkt lo tiene valuado en 1,80 millones de euros.

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Este cotejo desde el Estadio Nemesio Diez de Toluca será el último partido amistoso antes de que los pupilos de Javier Aguirre se vean las caras contra la Selección de Sudáfrica el jueves 11 de mayo, en lo que significará el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026.