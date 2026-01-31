CONFIRMAN que otra figura de Pumas dejará al equipo en pleno Clausura 2026

Leo Suárez está a punto de cerrar un nuevo capítulo en su carrera dentro del futbol mexicano, de acuerdo con reportes de Cesar Luis Merlo, el atacante argentino dejará a Pumas UNAM para incorporarse a Mazatlán FC en calidad de préstamo por seis meses, exclusivamente para disputar el torneo Clausura 2026.

Pese a haber regresado recientemente al club universitario, Suárez no entró en los planes del cuerpo técnico encabezado por Efraín Juárez. La llegada de refuerzos ofensivos y no tener plaza de extranjeros disponibles, redujo aún más sus opciones de sumar minutos, por lo que la directiva optó por facilitarle una salida que le permitiera continuidad. Mazatlán, necesitado de jugadores en ataque, apareció como el destino ideal para ofrecerle protagonismo inmediato.

El movimiento pone fin, al menos de manera temporal, a un ciclo marcado por altibajos. En julio de 2024, cuando atravesaba su mejor momento con Pumas, Leo Suárez sufrió una rotura de ligamento cruzado que frenó abruptamente su progresión. Tras un largo proceso de recuperación, el club decidió enviarlo a préstamo a Estudiantes de La Plata durante el segundo semestre de 2025, con el objetivo de que recuperara ritmo competitivo.

Finalizado ese periodo en Argentina, el futbolista regresó a la Ciudad de México a inicios de 2026. Sin embargo, al reincorporarse fue informado de que no sería considerado para el primer equipo, situación que incluso lo llevó a entrenar con la Sub-23 mientras se resolvía su futuro.

Sus números con Pumas

En aproximadamente 31 partidos disputados en todas las competencias, registró cinco goles y seis asistencias. Su mejor versión se vio durante el Clausura 2024, torneo en el que tuvo continuidad y peso ofensivo tras su llegada procedente del América. En el Apertura 2024 su participación fue mínima antes de la grave lesión de rodilla, mientras que en 2025 prácticamente no tuvo actividad debido a la rehabilitación y su préstamo al futbol argentino.

Así, Leo Suárez cierra su etapa en Pumas con la sensación de una historia inconclusa, marcada por una lesión que interrumpió su mejor momento. En Mazatlán buscará reencontrarse con su nivel y relanzar su carrera durante el Clausura 2026.

