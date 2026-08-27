Confirman sitio donde se construirá estadio de Cruz Azul

Los días, semanas y meses avanzan y Cruz Azul sigue en la búsqueda de un terreno idóneo para lograr la construcción de su nuevo estadio. En 2018 terminaron su relación de renta con los dueños del Ciudad de los Deportes y de ahí la afición ha paseado por distintos espacios de la gama de recintos del país. Por eso, algunos vuelven a tener ilusión de que en breve inicien las construcciones del que será el proyecto que la institución ha dicho que le debe a sus seguidores.

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¿Dónde se construirá el nuevo estadio de Cruz Azul?

Pese a que se han hablado de distintos espacios en la capital e incluso en las afueras, no hay nada concreto. El Ingeniero Víctor Velázquez dijo que la intención es lograr la construcción en la Ciudad de México, pues esto les ayuda en cuanto al ámbito comercial, por ser una ciudad totalmente arraigada al club. Sin embargo, tampoco negó rotundamente que pueda hacerse en el Estado de México… o en Hidalgo.

“Sí. A la zona metropolitana, porque estratégicamente, pues sí, nosotros somos hidalguenses, pero el hecho de estar en la zona metropolitana ha hecho que el equipo tenga mucho más proyección en cuestión de vistas de afición”.

De nueva cuenta se indica que el proyecto está planeado para hacerse en Ciudad de México e incluso se ha declarado que ya está el terreno… pero no hay absolutamente nada concreto. Y es que mucha afición ha dicho que si en Hidalgo está su origen y están los terrenos disponibles… deberían volver a las raíces. Sin embargo, eso no está dentro de los primeros planes de ejecución de la Cooperativa.

¿Cuándo iniciará la construcción del estadio de Cruz Azul?

Según los planes que se han presentado a lo largo de los meses recientes, la construcción iniciará como máximo el próximo mes de diciembre. Con eso, la misión está enfocada en que el recinto esté totalmente edificado entre 2028 y 2029. Sin embargo, algunos fans de Cruz Azul recuerdan que incluso ya habían dicho que se construiría en el Estado de México. Ante eso, dicha fecha estimada de inicio de obra podría modificarse en breve.