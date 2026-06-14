CONFRIMADO: Los narradores de TV Azteca para Países Bajos vs Japón en el Mundial 2026

Este domingo 14 de junio, la espera terminó para el Grupo F de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El imponente Estadio Dallas de Arlington, Texas, abre sus puertas para albergar uno de los duelos de estilos más atractivos de la primera fase, la siempre favorita "Naranja Mecánica" de Países Bajos se mide ante el dinámico y disciplinado combinado de Japón.

El Grupo F, concluirá su jornada 1 hoy mismo, en la noche, en punto de las 20:00 horas (hora del centro de México) con el partido de Suecia vs Tunez desde el Estadio Monterrey, en México.

Te puede intersar: Holanda vs Japón: Ver EN VIVO, ONLINE y GRATIS la transmisión de HOY domingo 14 de junio, partido del Grupo F del Mundial 2026

Narradores y Analistas Confirmados de TV Azteca para la transmisión de Países Bajos vs Japón

Por supuesto, podrás disfrutar de este histórico partido en vivo y totalmente gratis por la señal de Azteca Deportes. Te traemos la mejor transmisión, con una cobertura completa y absoluta desde la cancha, el palco de transmisión y los alrededores del recinto.

Vive la pasión mundialista con la voz del mejor narrador de México, Christian Martinoli, acompañado de los comentarios del "Doctor" Luis García como analista, y la magia de "El Inmortal", Jorge Campos. Además, para que no pierdas ni un solo detalle del único, Carlos "Warrior" Guerrero que estará reportando cada movimiento.

Te puede interesar: OFICIAL: Brasil podría jugar 16vos del Mundial 2026 en México

¿Dónde ver en vivo y gratis el Países Bajos vs Japón?

El partido inaugural del Grupo F, lo podras disfrutar en vivo y gratis, por la señal de TV Azteca Deportes, por televisión abierta, en el Canal, además de por nuestras plataformas diigtales, en el sitio oficial y la App de Azetca Deportes.

El partido esta programado para inciar a las 14:00 horas (hora del centro de México) y se perfila para ser uno de los partido más llamativos de la jornada dominica.