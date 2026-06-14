OFICIAL: Brasil podría jugar 16vos del Mundial 2026 en México

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ es el escenario donde se reune la mayor cantidad de estrellas internacionales para disputar la tan ansiada gloria mundial. Desde que se confirmó a México como sede, las expectativas por ver a las selecciones más importantes del planeta en territorio mexicano alcanzaron niveles altísimos, y hoy, es una realidad: figuras de la talla de Vinícius Jr., Neymar y Raphinha podrían iluminar las canchas de nuestro país.

El panorama de Brasil

En su debut dentro del Grupo C, Brasil empató 1-1 ante Marruecos, con anotaciones de Vinícius Jr. para la Canarinha e Ismael Saibari para los marroquíes. Este resultado dejó a los sudamericanos en la tercera posición del sector. Para asegurar su boleto a los dieciseisavos de final en tierras mexicanas, Brasil está obligado a cerrar la fase de grupos en el segundo lugar; de lograrlo, se mediría ante el líder del Grupo F (integrado por Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez).

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Próximos rivales de Brasil

El camino de Brasil continúa el 19 de junio frente a Haití, equipo que llega tras caer 1-0 ante Escocia. Finalmente, el combinado brasileño cerrará la fase de grupos enfrentando a Escocia, en un duelo que será decisivo para sus aspiraciones.

¿Cuándo fue la ultima vez que Brasil jugó en México?

La última ocasión en que la selección mayor de Brasil disputó un partido oficial en territorio mexicano fue el 27 de julio de 2003, en el marco de la final de la Copa Oro de la Concacaf celebrada en el Estadio Ciudad de México. En aquel histórico encuentro, México se impuso 1-0 ante una generación brasileña plagada de estrellas como Kaká, Robinho, Maicon y Diego, gracias al "gol de oro" anotado por Daniel Osorno en tiempos extra. Desde entonces, aunque ambas selecciones se han enfrentado en múltiples ocasiones en torneos internacionales y partidos amistosos, no han vuelto a protagonizar un duelo oficial en suelo mexicano.

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