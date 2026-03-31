logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

Congo RD vs Jamaica: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del repechaje intercontinental para calificar a la Copa Mundial de la FIFA, marcador online

El Estadio Guadalajara abrirá sus puertas para recibir un cotejo en el que no hay margen de error, africanos y caribeños buscan ir a la justa mundialista.

Jamaica vs Congo

Escrito por: Erick De la Rosa

Cita imperdible desde el Estadio Guadalajara, República Democrática del Congo se ve las caras con Jamaica en busca de una histórica clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El cuadro caribeño accedió a la final del repechaje intercontinental tras vencer por la mínima diferencia a Nueva Caledonia y dejó sensaciones agridulces a pesar del triunfo. Por otro lado, el cuadro africano superó las duras eliminatorias de la CAF y tratará de completar la tarea en suelo tapatío.

Te puede interesar; Chequia vs Dinamarca: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del repechaje de la UEFA para calificar a la Copa Mundial de la FIFA, marcador online

Tags relacionados
Jamaica

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo