Congo RD vs Jamaica: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del repechaje intercontinental para calificar a la Copa Mundial de la FIFA, marcador online

Cita imperdible desde el Estadio Guadalajara, República Democrática del Congo se ve las caras con Jamaica en busca de una histórica clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El cuadro caribeño accedió a la final del repechaje intercontinental tras vencer por la mínima diferencia a Nueva Caledonia y dejó sensaciones agridulces a pesar del triunfo. Por otro lado, el cuadro africano superó las duras eliminatorias de la CAF y tratará de completar la tarea en suelo tapatío.

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