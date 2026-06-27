RD Congo 1-1 Uzbekistán; Ver GRATIS y EN VIVO resultado de la transmisión, HOY sábado 27 de junio, juego del Grupo K del Mundial 2026, marcador online de partido en directo

Hoy puede ser un día histórico para la República Democrática del Congo en cuestión futbolística, se pueden meter entre las 32 mejores selecciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los Leopardos se verán las caras con Uzbekistán en Atlanta con la firme intención de sacar las tres unidades y colarse a la siguienta ronda mundialista. Cabe destacar que, el RD Congo tiene un punto con diferencia de -1, por lo que, el triunfo lo llevaría a las cuatro unidades y por lo menos a una diferencia de 0.

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