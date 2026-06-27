Matías Almeyda y Rayados de Monterrey se preparan para lo que será el Apertura 2026, luego de un semestre para el olvido que le costó el puesto al Tato Noriega y a Nico Sánchez del banquillo, aunque este permanecerá en el club. Es por ello que el argentino ya planea lo que será el próximo torneo, en el que confirmó que el equipo irá por refuerzos para volver a estar en los primeros lugares de la Liga BBVA MX.

Almeyda dio algunas palabras que llamaron la atención de los aficionados regiomontanos, pues afirmó que, pese a que no se dice nada, tanto él como la directiva ya planean en los refuerzos del equipo, como los 2 jugadores que no esperaba y con los cuales contará para el Apertura 2026.

Matías Almeyda confirma que Rayados de Monterrey irá por nuevos refuerzos para el Apertura 2026|Rayados

“Sé que se está trabajando, que la gente se está moviendo, pero como no hacemos nada público de todo esto. Estamos en ese proceso de reforzar al equipo, porque el equipo tiene que ser reforzado y va a ser reforzado”, sentenció el “Pelado”.

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Las altas, bajas y rumores de Rayados de Monterrey al momento

Hasta el momento, Rayados tiene 2 bajas considerables, pues llegaron al club como verdaderas estrellas; tales son los casos de Sergio Canales y Anthony Martial. El español decidió no renovar su contrato, aunque todavía permanece en el país, sobre todo en la ciudad de Monterrey.

Mientras que el francés salió por temas de indisciplina, pese a que al conjunto regio le costó una millonada y solo estuvo el Clausura 2026. En cuanto a las altas, hay la de 2 jugadores que regresan al club tras terminar sus préstamos: El portero Esteban Andrada y el mediocampista César Garza.

En cuanto a los rumores, se dice que un seleccionado mexicano en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se puede reencontrar con Almeyda, como es el caso de Orbelín Pineda, quien actualmente forma parte del AEK Atenas.