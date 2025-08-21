La Conmebol se pronuncia por la tragedia en el partido de la Copa Sudamericana entre Independiente y U. de Chile

La Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol) se pronunció respecto a la tragedia que ocurrió en el Estadio de Independiente en el cruce de octavos de final contra la Universidad de Chile, en donde hubo altercados entre las aficiones en las gradas dejando a varios lesionados.

“La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL informó que en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido entre Independiente (ARG) y Universidad de Chile (CHI) por los Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, dicho encuentro queda cancelado”, señaló la Conmebol en su comunicado.

Suspenden partido de Copa Sudamericana por altercados en gradas

Los hechos lamentables comenzaron en el medio tiempo cuando los aficionados empezaron a lanzarse proyectiles y piedras desde ambas tribunas, al comienzo de la segunda parte la gresca trascendió luego de que varios aficionados de Independiente lograran cruzar a la tribuna visitante para enfrentarse a golpes.

“Así mismo, agregó que, teniendo en cuenta que se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado, se procede a la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la CONMEBOL para futuras determinaciones.Toda la información de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio será enviada a la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol”, agregó la Confederación en su comunicado.

Hasta el momento no se ha revelado más información de los hechos, así como información sobre una reanudación de partido o multa a los equipos, el encuentro se encontraba empatado 1-1 con global de 1-2 a favor del conjunto chileno.