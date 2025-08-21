deportes
¡Sale entre LÁGRIMAS! Toluca sufre sensible BAJA durante la Leagues Cup 2025

Durante el segundo tiempo entre Toluca y Orlando City, el equipo dirigido por Antonio Mohamed tuvo una baja del terreno de juego debido a una lesión

Escudo del Toluca
Oscar Rodríguez
Leagues Cup 2025
Compartir

La Leagues Cup 2025 comienza a perfilar a los semifinalistas del certamen que mide a los equipos de la Liga BBVA MX ante las escuadras de la Major League Soccer.

Durante el juego de cuartos de final entre Toluca y Orlando City, el equipo dirigido por Antonio Mohamed tuvo una sensible baja en el complemento del partido disputado en la cancha del Dignity Health Sports Park. Mientras se disputaba el segundo tiempo, Helinho tuvo que abandonar el terreno de juego debido a una lesión que le impidió continuar en la cancha, saliendo entre lágrimas para darle ingreso a Juan Pablo Domínguez al minuto 59.

A falta de estudios y un comunicado oficial por parte de los ‘Diablos Rojos’, habrá que esperar para conocer el grado de la lesión de Hélio Júnio Nunes de Castro, quien es una pieza clave en el esquema del ‘Turco’ al frente del Toluca.

Jugando para el cuadro Escarlata, Helinho tiene una marca de 32 partidos disputados, mismos en los que ha conseguido seis goles y tres asistencias.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

Toluca FC
