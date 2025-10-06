Conoce las mansiones más lujosas de los boxeadores mexicanos

Es conocido que los premios de los que practican el boxeo son bastante altos, por lo que muchos dicen que vale la pena el castigo físico al que se someten. En ese sentido, un sitio web indicó que los boxeadores mexicanos tienen propiedades hermosas y bastante costosas. En ese sentido, estos son los sitios de lujo donde descansan estos deportistas nacidos en territorio mexicano.

¿Cuáles son las mansiones más costosas entre los boxeadores mexicanos?

Solo hace falta ver las bolsas que consiguieron los boxeadores mexicanos en su última pelea, lo cual podría explicar las propiedades reportadas en este listado. Aunque es bueno aclarar que no solamente se trata del dinero hecho en las peleas, sino de cómo lo invirtieron posteriormente. Y se aclara que este artículo está hecho con información del sitio Dinero.mx

5.- Julio César Chávez Jr

El Júnior tiene una mansión en Studio City, Los Ángeles, la cual está valuada en 2.8 millones de dólares. Pese a que no ha tenido mejores momentos, puede disfrutar de una casa con 6 recámaras, piscina con spa, cocina exterior y un espacio para fogatas.

4.- Andy Ruiz

El primer campeón mexicano en peso pesado de la historia adquirió una propiedad de 4 millones de dólares. Esta mansión está ubicada en Imperial, California. Tiene una casa del árbol, alberca, canchas deportivas y amplias áreas verdes.

3.- Juan Manuel Márquez

El pugilista nacido en la Ciudad de México se instaló en el lugar que le vio nacer, solo que en una de las zonas más exclusivas del país. Ahí vive entre empresarios y celebridades, esto en un predio de alrededor de 1500 metros cuadrados, con un precio aproximado de 40 millones de pesos.

2.- Julio César Chávez

La leyenda supo que se merecía un lugar de descanso bastante alto y así consiguió una mansión que se calcula entre 5 y 7.5 millones de dólares. Además, esta propiedad ubicada en Culiacán es especial, pues hoy funciona como una clínica de rehabilitación de sustancias.

Mientras que cuenta con otra casa en Tijuana, la cual vale entre 1 y 1.5 millones de dólares. Está también en la zona más exclusiva de dicho estado del país.

1.- Saúl Álvarez

El ‘Canelo’ hoy en día es uno de los hombres más importantes dentro de la industria deportiva y empresarial de México. Se calcula que cuenta con un patrimonio de un total de 275 millones de dólares. Aquí se reportan dos mansiones, la primera que es su Rancho de Jalisco, cuenta con 4000 metros cuadrados. Esta incluye sala de póker, sala de juegos, garaje para su colección de autos, dos casas de huéspedes y terraza para 200 personas. Se valúa en 30 millones de pesos.

Mientras que la segunda gran casa es la mansión en San Diego con 3650 metros cuadrados, la cual tiene cine, gimnasio, alberca con cascada, spa, un horno para pizzas y seis recámaras. Se indica que ya se puso a la venta y que valdría 6.4 millones de dólares.