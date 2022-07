Juan Manuel Márquez reprueba que youtubers incursionen en el boxeo

El boxeador Juan Manuel Márquez no está nada conforme con que personajes ajenos totalmente al boxeo incursionen en el deporte y tengan un acceso mayúsculo a grandes carteleras y bolsas.

Márquez reaccionó a la serie de peleas que se han celebrado y que siguen ocurriendo en la que youtubers, influencers o creadores de contenido en las redes sociales se alistan por un periodo para dar un show más que peleas.

Su rechazo no es hacia la práctica del boxeo, sino a hacer de eso un show, porque a su juicio el verdadero peleador se forja por años en el gimnasio, desarrolla una carrera amateur y lucha por hacerse de un nombre hasta llegar a la cima y ser campeón mundial.

Te podría interesar: ¿GGG DEMERITA A CANELO ÁLVAREZ?

“Es una falta de respeto para el boxeo porque el boxeo se toma en serio. El peleador entrena, se prepara y deja todo en el ring. No se me hace justo que esté un ‘youtuber’ o un ex jugador en el cuadrilátero. El boxeo merece respeto”, recalcó a ESPN el “Dinamita”.

Boxeadores que han tenido peleas con creadores de contenido

En los últimos años se ha hecho recurrente esta clase de combates, destacando el pleito de Floyd Mayweather ante Logan Paul en junio del 2021, un choque de exhibición que duró 9 asaltos y en la que Floyd se dijo sorprendido por lo hecho por el youtuber.

Te podría interesar: ANDY RUIZ Y LA PREMONICIÓN QUE TUVO SU PADRE RESPECTO A SU SIGUIENTE PELEA

Además se aproxima un enfrentamiento entre Manny Pacquiao y el youtuber coreano DK Yoo para el 10 de diciembre, un compromiso lleno de polémica por ser el retorno del filipino aunque sea a un combate de exhibición.

Parece que esta clase de duelos seguirán ocurriendo pues dejan ganancias y al no ser oficiales, no irrumpen en alguna norma del boxeo profesional.