¡BOMBAZO! Estrella de Inglaterra dejaría Madrid para regresar a la Premier League

Conor Gallagher está cerca de cerrar su regreso a la Premier League, fuentes especializadas informan que Tottenham Hotspur y Atlético de Madrid han alcanzado un acuerdo por el mediocampista inglés, en una operación valorada en torno a los €40 millones.

Te puede interesar: Un GRANDE del futbol europeo anuncia a su nuevo técnico para el resto de la temporada

La negociación, que se habría acelerado en las últimas horas, pone fin a una etapa irregular del jugador en el fútbol español y anticipa su incorporación inmediata a la plantilla del norte de Londres.

Así Será el NUEVO Inter Miami 2026 | Fichajes, Plantilla y Futuro del Club

Además del Tottenham Hotspur ¿Qué otro equipo de la Premier League quería contratar a Conor Gallagher?

Según los medios europeos que siguen la operación, Tottenham presentó una oferta económica superior a la de otros interesados entre ellos Aston Villa y logró “arrebatar” la prioridad por Gallagher, una maniobra que refleja la urgencia del club por reforzar el centro del campo tras la lesión de piezas clave. La transacción incluiría un pago inicial significativo más variables que pueden acercar la cifra a la que Atlético invirtió previamente en el jugador.

La razón por la que Conor Gallagher dejaría al Atlético de Madrid

Desde lo deportivo, la salida se explica por la falta de continuidad que Gallagher experimentó en Madrid; su participación en la rotación rojiblanca fue intermitente y aquello condicionó su deseo de volver a un campeonato donde ha ofrecido su mejor rendimiento. Fuentes señalan que el propio futbolista valora retornar a Inglaterra para recuperar ritmo competitivo y reforzar sus aspiraciones con la selección nacional rumbo a la Copa del Mundo.

El acuerdo contemplaría la firma de un contrato a largo plazo con Tottenham y la realización de pruebas médicas en los próximos días; el club londinense pretende cerrar la formalidad cuanto antes para que Gallagher se incorpore a los entrenamientos inmediatamente. La operación, de confirmarse, reforzaría al equipo de manera directa en una posición clave y ofrecería al jugador la oportunidad de reivindicarse en la élite inglesa.

En términos de impacto, Tottenham gana un mediocampista box-to-box con experiencia de selección y recorrido en la Premier League, mientras que Atlético liberaría masa salarial y recuperaría liquidez para moverse en el mercado invernal.

Te puede interesar: Fulham vence 2-1 al Chelsea con un GOLAZO de Raúl Jiménez en la Premier League