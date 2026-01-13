Un GRANDE del futbol europeo anuncia a su nuevo técnico para el resto de la temporada

El legendario exmediocampista Michael Carrick ha firmado contrato como nuevo técnico del equipo del Manchester United hasta el final de la temporada, en un movimiento que busca estabilizar al club tras la destitución del portugués Rubén Amorim. Carrick regresa a la institución en la que brilló como jugador.

RESUMEN: Mazatlán 1 - 2 Juárez | J1 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes

¿Cuántos títulos ganó Michael Carrick con el Manchester United?

Michael Carrick es recordado como uno de los jugadores más elegantes y consistentes de la Premier League. Durante sus 12 años en el Manchester United (2006-2018), disputó 463 partidos y conquistó 5 títulos de la Premier League, una Champions League, una Europa League y un Mundial de Clubes, entre otros trofeos. Su visión de juego y capacidad para controlar el ritmo de los partidos lo convirtieron en pieza clave de la era dorada de Sir Alex Ferguson.

TE PUEDE INTERESAR:

Luego de su retiro en 2018, Michael se incorporó al cuerpo técnico del United como asistente de Ole Gunnar Solskjaer. En noviembre de 2021, tras la salida del noruego, asumió brevemente como entrenador interino, logrando resultados positivos en pocos partidos antes de ceder el cargo a Ralf Rangnick. Posteriormente, en 2022, inició su primera experiencia como técnico principal en el Middlesbrough, donde dejó buenas sensaciones al llevar al equipo a competir en la Championship.

¿Cuándo regresa Michael Carrick al Manchester United?

Ahora Carrick vuelve a Manchester United en un contexto complicado: el club atraviesa una temporada irregular y busca resultados positivos y subir posiciones. Su contrato será hasta el final de la campaña, con la misión de enderezar el rumbo y asegurar puestos europeos. El reto no es menor, ya que su debut será nada menos que en el derbi contra el Manchester City el sábado 17 de enero, un examen inmediato de su capacidad de liderazgo.

Manchester United se ubica en la séptima posición en la tabla con 32 unidades en 21 encuentros disputados hasta el momento. Los Red Devils se encuentra a tres puntos de puestos de Champions League.

El regreso de Carrick también ha despertado interés en figuras históricas del club. Wayne Rooney, otro ícono del Manchester United, ha manifestado públicamente su disposición a unirse como asistente en el nuevo cuerpo técnico, lo que podría reforzar la identidad del equipo con exjugadores que conocen profundamente la institución.

