Selección que cambiaría de nombre tras Mundial de Qatar 2022

El 20 de noviembre arranca el Mundial de Qatar 2022, las 32 selecciones participantes buscarán llegar a lo más alto con sus argumentos futbolísticos, sin embargo, esta podría ser el último que jugaría una de las selecciones históricas, tal como la conocemos hoy en día.

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Se trata de la selección de Gales, que estaría cambiando su nombre tras jugar la Copa de Qatar 2022. De acuerdo con la Asociación de futbol de Gales, la idea que estarían considerando es adoptar el nombre de 'Cymru' (nombre muy común dentro del país, dado que es el termino galés del nombre que el mundo conoce como Gales).

"El equipo siempre debe llamarse Cyrum, así lo llamamos aquí, nuestra opinión en este momento es que a nivel nacional claramente nos llamamos Cyrum", declaró Noel Mooney, director general de la Asociación de Futbol de Gales (FAW, por sus siglas en inglés).

Récord de gales en Copas del Mundo

La Selección de Gales tiene un récord cuando inicie el Mundial de Qatar 2022 frente a la selección de las barras y las estrellas, pues se convertirá en el equipo que más tiempo tuvo que esperar para tener su segunda participación en una Copa del Mundo, luego de 64 años el conjunto de Gareth Bale participará en este evento, su última participación fue en Suecia 1958.

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La propuesta para cambiar el nombre se presentó de manera oficial a principios de octubre de 2022 "Somos una organización democrática muy abierta y no decidimos unilateralmente hacer algo así", declaró Mooney.

La Selección de Gales compartirá el Grupo B con Inglaterra, Irán y la Selección de Estados Unidos, con esta última verá su debut el próximo 21 de noviembre en el Al Rayyan Stadium, donde Gareth Bale y compañía buscarán sumar sus primeras unidades en Qatar 2022.

