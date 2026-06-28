¿Neymar podría ser titular en el próximo juego de Brasil en el Mundial 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue su curso y, sin duda, una de las estrellas más admiradas y queridas que forman parte de este evento es Neymar, futbolista que, sin embargo, no ha podido hacer su debut oficial como titular con la Selección Nacional de Brasil por temas físicos.

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Memo Ochoa en busca de Copa Mundial de la FIFA 2026

En estos momentos, la Selección de Brasil ya disputó sus primeros tres partidos correspondientes a la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Marruecos, Haití y Escocia, por lo que sumó 7 de 9 puntos posibles. Ahora bien, ¿cuándo será el debut como titular de Neymar en el terreno de juego?

¿Cuándo será el debut como titular de Neymar en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Previo al debut de la Selección de Brasil en la Copa Mundial de la FIFA 2026 se decía que Neymar podría perderse únicamente el primer juego ante Marruecos; sin embargo, con el pasar de los días se mencionó que el carioca estaría listo hasta la fase de dieciseisavos de final si es que los sudamericanos accedían a esta ronda.

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Bajo este contexto, vale decir que Neymar comenzó a trabajar con balón días después del partido frente a los africanos, por lo que, si bien no tuvo acción frente al combinado caribeño, sí vio acción en los últimos minutos del partido en donde Brasil se enfrentó a Escocia el 24 de junio.

Eso sí, reportes desde el país sudamericano explican que el duelo definitivo en donde Neymar verá acción posiblemente como titular será precisamente en la siguiente ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026, misma en donde el combinado de Brasil aún desconoce el rival al que enfrentará.

¿Cuántos goles tiene Neymar en su historia dentro de los Mundiales?

Neymar Jr ha disputado un total de tres ediciones mundialistas, siendo estas Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. En ninguna de estas su Selección ha destacado como se esperaba; sin embargo, a nivel individual el delantero ha tenido la fortuna de presentarse en el marcador con ocho anotaciones.

