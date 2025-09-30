OFICIAL: Convocan con su Selección a jugador de Pumas para disputar las Eliminatorias de la Copa del Mundo 2026

Este martes 30 de septiembre del 2025, un jugador de Pumas fue convocado por su selección para poder disputar las Eliminatorias de la Copa del Mundo 2026 de la UEFA. Se trata del refuerzo bomba de los felinos, el atacante Aaron Ramsey.

La Selección de Gales, dirigida por Craig Bellamy, presentó una convocatoria de 26 jugadores para los próximos dos partidos de la fecha FIFA de octubre y sorprende la convocatoria del 10 de Pumas, Aaron Ramsey.

El atacante regresa a Gales luego de un año de estar ausente en las convocatorias y podrá tener minutos en el partido amistoso contra Inglaterra y/o el juego clave contra Bélgica de las Eliminatorias de la Copa del Mundo.

El entrenador Craig Bellamy elogia a Ramsey

El entrenador Bellamy detalló que la convocatoria de Ramsey se debe porque está en gran forma, es un jugador que marca la diferencia por su forma de pensar y considera que tienen las piernas alrededor para beneficiarse de su estilo de juego.

“Está en forma, no he tenido ese lujo con él. Cuando recuerdo el primer partido contra Turquía, estuvo inmenso, tiene un cerebro que nunca se apaga, tenemos piernas alrededor de él que realmente podrían beneficiarse de su tipo de perfil”.

De igual forma, destacó que lo ha visto muy bien con Pumas.

“Lo que he visto es un jugador en plena forma que aún tiene mucho que ofrecer, sin duda, tiene mucho que aportar a nuestra forma de jugar. Es un jugador al que admiro muchísimo y aún tiene mucho que ofrecernos”.

Su convocatoria sorprende pues Aaron Ramsey ha disputado un total de seis encuentros con Pumas hasta el momento, acumulando un total 235 minutos en el terreno de juego, en los que ha logrado marcar un gol y fallar un penal.

La convocatoria de Gales para la fecha FIFA de octubre 2025

Los jugadores convocados para la fecha FIFA por Gales son:

Karl Darlow (Leeds United), Adam Davies (Sheffield United), Tom King (Everton), Ben Davies (Tottenham Hotspur), Jay Dasilva (Coventry City), Chris Mepham (West Bromwich Albion), Ben Cabango (Swansea City), Joe Rodon (Leeds United), Dylan Lawlor (Cardiff City), Neco William (Nottingham Forest), Ronan Kpakio (Cardiff City), Ethan Ampadu (Leeds United), Josh Sheenan (Bolton Wanderers), Jordan James (Leicester City), Liam Cullen (Swansea City), Joel Colwill (Cardiff City), Aaron Ramsey (Pumas), Harry Wilson (FULHAM), Nathan Broadhead (Wrexham), Sorba Thomas (Stoke City), Lewis Koumas (Birmingham City, cedido por Liverpool), Mark Harris (Oxford United), Kie (Tottenham Hotspur), Brennan Johnson (Tottenham), Daniel James (Leeds United) y David Brooks (Bournemouth).