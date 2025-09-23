OFICIAL: Chivas anuncia la BAJA de Chicharito Hernández para partido vs Necaxa

Este lunes 22 de septiembre del 2025, el conjunto de Chivas dio a conocer NUEVAMENTE la baja de Javier ‘Chicharito’ Hernández del equipo por una lesión para el partido vs Necaxa.

El club informó que el delantero es baja para el encuentro luego de que en el partido ante Toluca sufriera un golpe que tras la valoración médica, determinaron que trabajara por separado y que no fuera convocado para el partido ante Necaxa.

“Durante el partido ante Toluca, Javier Hernández recibió un golpe y tras la valoración médica se determinó que trabajara por separado y que no fuera elegible para el duelo de este martes ante los Rayos”.

🔴⚪️ ¡LOS CONVOCADOS PARA EL PARTIDO DE MAÑANA! ⚪️🔴 ¡FUERTES Y UNIDOS, ROJIBLANCOS! 👊🏻 https://t.co/jX4uDNRUxt — CHIVAS (@Chivas) September 23, 2025

Te puede interesar: Gabriel Milito no deja ir una: Chivas ya tendría a su primer refuerzo para el 2026 y es este crack

La convocatoria de Gabriel Milito para enfrentrar a Necaxa

Gabriel Milito terminó convocando a un total de 20 jugadores que buscarán llevarse los tres puntos y poder subir posiciones en la tabla.

Chivas no contará con Roberto Alvarado, Erick Gutiérrez, Alan Mozo y Daniel Aguirre pues siguen con sus respectivos procesos de recuperación.

Los futbolistas convocados para enfrentar a Necaxa son:



Raúl Rangel

Oscar Whalley

Miguel Gómez

Gilberto Sepúlveda

Miguel Tapias

Diego Campillo

José Castillo

⁠Luis Olivas

Bryan González

Luis Romo

Samir Inda

Omar Govea

Richard Ledezma

Efraín Álvarez

Isaac Brizuela

Cade Cowell

Santiago Sandoval

Armando González

Teun Wilke

Alan Pulido

Así llegan Chivas y Necaxa

El encuentro de Chivas vs Necaxa se va a disputar el martes 23 de septiembre del 2025 en punto de las 19:07 horas tiempo del centro de México en el Estadio Akron.

Chivas llega de perder 3-0 en casa ante Toluca, se ubica en el lugar 13 de la tabla con ocho puntos conseguidos. Por su parte, Necaxa llega de vencer a Puebla, se ubica en el lugar 12 de la tabla con nueve puntos.