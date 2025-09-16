Chicharito Hernández llegó a valer 25 millones y hoy este es su bajísimo precio en el mercado

Javier ‘Chicharito’ Hernández supo ser uno de los jugadores mexicanos más destacados de la época. Pasó por equipos como el Real Madrid y Manchester United, aunque su valor de mercado más alto lo obtuvo cuando jugaba para el Bayer Leverkusen en 2016: unos 25 millones de euros. Sin embargo, su presente no es el más alentador, pues no es tenido en cuenta por Gabriel Milito y las Chivas acabaron con el invicto del América sin su aporte.

Según Transfermarkt, sitio especializado en valores de mercado y transferencias, Chicharito Hernández tiene un precio de 325 mil euros en 2025, unos números ínfimos para lo que solía costar el delantero. Cabe destacar que esta cifra es reflejo de su longeva edad para el futbol (37 años) y, también, por su presente futbolístico: no tiene muchos minutos y las lesiones lo persiguen. Por otro lado, Chicharito podría salir de Chivas para volver a Europa .

Mexsport Chicharito Hernández cuesta menos de 500 mil euros en 2025

Durante este Apertura 2025, el delantero con pasado en el Real Madrid apenas suma un partido jugado y solo 19 minutos disputados. En estos últimos meses, Chicharito se ha visto en vuelto en varios videos polémicos relacionados a la mujer y su rol en una relación, cosa que no ha mantenido muy contentos a sus seguidores y al resto del mundo. Su futuro parece estar cada vez más lejos de Guadalajara y el retiro le respira en su nuca.

¿Cómo ha sido la carrera de Javier Chicharito Hernández hasta ahora?

Chicharito se formó en las fuerzas básicas de Chivas y debutó profesionalmente en el año 2006. Sin embargo, el mexicano sorprendería a todos tras fichar por el Manchester United en el año 2010 a cambio de 7,5 millones de euros. En 2014 fue cedido al Real Madrid, sumando un hito más en su carrera, equipo en el que jugó una sola temporada.

En 2015 regresó a Inglaterra, pero el Bayer Leverkusen lo compró por 12 millones de euros. Chicharito siguió escribiendo su historia en Europa, pasando por clubes como el West Ham de la Premier League y el Sevilla de España. En 2020 dejó el suelo europeo para llegar a la MLS, tras fichar por LA Galaxy, equipo en el que ha jugado 4 años. Desde 2024, Javier Hernández forma parte del Rebaño y, hoy, su futuro podría estar en otra parte.