Gabriel Milito no deja ir una: Chivas ya tendría a su primer refuerzo para el 2026 y es este crack

En Chivas no hay tiempo para más derrotas si quieren meterse a la Liguilla del futbol mexicano. Gabriel Milito entiende que si quiere seguir al frente del Rebaño, es momento de que su equipo volver a ganar. En estos momentos se encuentra peleando la mitad de la tabla . En ese marco, todo indica que ya tiene su primera alta sin que aún termine el campeonato. Se trata del delantero Daniel Ríos, quien pertenece al club y en diciembre deberá reportar si no entra en planes de su actual club.

El fin de semana, Chivas perdió ante el Toluca por una goleada. El cuadro que dirige Gabriel Milito venció al América y todo fue una ilusión, pero recientemente está demostrando que una de las posiciones en las que más necesita reforzarse es en la delantera. Daniel Ríos, canterano rojiblanco, no logró adaptarse en su primera etapa y fue cedido. Posteriormente, regresó y, tras lesiones y bajo nivel, tampoco pudo mantenerse y ahorita juega en el Vancouver de la MLS. Suma hasta el momento tres goles, dos asistencias y ha participado en 27 partidos.

“No renuncio por nada del mundo, voy a renunciar solamente el día que sienta que el equipo necesita escuchar otra canción. Pero el equipo o la canción que escucha, siento que le gusta. Nuestro crédito en concesiones ya se acabó. Todos los equipos tenemos algún crédito. Hay que asumir y aceptar la realidad. Quedan ocho partidos por delante, auténticas finales para ver si nos recuperamos y conseguimos esa regularidad sostenida en estos ocho partidos”, dijo al término de la derrota ante el Toluca.

Si el Rebaño quiere soñar con la Liguilla necesita empezar a sumar de tres puntos. Después de 9 jornadas jugadas, solamente ha ganado dos encuentros. Después de su victoria sobre el América se esperaba que el equipo despertara y comenzara a demostrar su poderío. Empató ante Tigres y perdió contra Toluca, dos resultados poco favorables. Chivas suma ocho puntos, está en la posición 13 y no puede volver a perder.