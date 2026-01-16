Copa Africana de Naciones: ¿Cuándo, dónde y a qué hora será la final Senegal vs Marruecos?

¿Estás listo para uno de los duelos más esperados de todo el año? Después de varias semanas intensas y de rivalidades que se han quedado en el campo, la gran final de la Copa Africana de Naciones finalmente está lista. ¿Cuándo, dónde y a qué hora será el juego entre Senegal y Marruecos?

Senegal y Marruecos lograron convertirse en las dos mejores selecciones del continente africano durante este torneo, dejando fuera a otras escuadras de respeto como lo son Camerún, Sudáfrica, Egipto y Nigeria, por citar algunos ejemplos. Por tal motivo, no está de más conocer cuándo y a qué hora será la gran final.

¿Cuándo, dónde y a qué hora será la gran final de la Copa Africana de Naciones?

Prepárate, pues la gran final está más cerca que nunca. El calendario de la Copa Africana de Naciones establece que el duelo por el oro se llevará a cabo este domingo 18 de enero en punto de las 13:00 horas, tiempo centro de México, en el Prince Moulay Abdellah Stadium.

Senegal llega a este compromiso como la favorita luego de arribar a la gran final en tres de las últimas cuatro ediciones de la Copa Africana de Naciones. Además, lo hizo derrotando por la mínima a Egipto, en lo que fue un episodio más de la rivalidad entre Sadio Mané y Mohamed Salah.

Marruecos, por su parte, confirma que es una de las selecciones más importantes a nivel mundial desde la pasada Copa del Mundo de Qatar 2022 al regresar a una nueva final continental, esto después de un tenso y reñido partido frente a Nigeria mismo que se definió en la tanda de penales.

Senegal vs Marruecos, ¿cuáles son las máximas figuras de cada selección?

Además de tener en Sadio Mané a su principal estrella para esta final, la Selección de Senegal también cuenta con elementos de corte internacional como Edouard Mendy y Pepe Sarr. Marruecos, por su parte, cuenta con figuras como Acharf Hakimi, Yassine Bounou, Mazraoui y Brahim Díaz.