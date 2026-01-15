¡Espectacular! Checo Pérez probará este hermoso monoplaza de Cadillac en Barcelona (FOTO)

Todo está listo para que el piloto mexicano Sergio, Checo Pérez , retorne a la máxima categoría del automovilismo profesional. Checo se dice listo para volver a la Fórmula 1 en 2026, y para ello confiará en las habilidades de Cadillac, escudería que espera dar mucho de qué hablar en esta campaña.

Como sabes, Cadillac hará su debut oficial en la temporada 2026 de la Fórmula 1 y, para ello, decidió fichar a Checo Pérez y Valtteri Bottas, dos grandes pilotos con mucha experiencia que dieron resultados interesantes como secundarios en Red Bull y Mercedes, respectivamente hablando.

Así luce el monoplaza de Cadillac que Checo Pérez utilizará en Barcelona

Fue a través de sus redes sociales que Cadillac mostró un adelanto del monoplaza que Checo Pérez utilizará en el test de pretemporada que se realizará en Barcelona, España, del 26 al 30 de enero; es decir, poco más de un mes antes del inicio de la temporada 2026 de la F1 que comienza el 8 de marzo.

Será en estas fechas cuando Checo Pérez suba por primera vez a su nuevo auto a fin de recopilar los datos técnicos necesarios para definir la base del monoplaza para la siguiente temporada. Para este test, vale mencionar, Cadillac utilizará un modelo llamado “Shakedown Livery”, el cual ha llamado poderosamente la atención de los fans.

Se trata de un monoplaza que cuenta con un predominante color negro, el cual podría ser el principal para la escudería. Del mismo modo, se visualiza el escudo de Cadillac en la parte trasera del vehículo; además, vale decir que, tras lo ocurrido en España, habrá dos pruebas más en Bahréin del 11 al 13 de febrero, así como del 18 al 20 del mismo mes.

¿Cuándo se mostrará oficialmente el monoplaza de Cadillac?

Fue hace unas semanas cuando la escudería norteamericana anunció que el monoplaza que utilizarán para la temporada 2026 de la Fórmula 1 se mostrará oficialmente el domingo 8 de febrero ; es decir, en medio del show del medio tiempo del Super Bowl 2026 de la NFL.