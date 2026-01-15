Alberto del Río, el mexicano que ganó el mejor Royal Rumble y no destacó en Wrestlemania

La comunidad mexicana que sigue constantemente a la WWE ha crecido en los últimos años y lo anterior guarda estrecha relación con los luchadores que han formado parte de la empresa. Un ejemplo de ello es Alberto del Río, quien en su paso por Estados Unidos logró conquistar el Royal Rumble más grande de la historia.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Como sabes, el Royal Rumble es uno de los eventos más importantes que la WWE tiene en el año, lo cual hace que las miradas estén en él a nivel mundial. Hace unos años, el mexicaon Alberto del Río logró quedarse con el más grande de la historia, aunque tiempo después no pudo destacar en Wrestlemania.

¿Cómo fue que Alberto del Río ganó esta versión del Royal Rumble?

El Royal Rumble no es más que una “Batalla Real” en la que 30 luchadores se enfrentar en el cuadrilátero y, quien quede hasta el final, normalmente es el evento principal de la siguiente edición de Wrestlemania. En aquella ocasión (2011), fue Alberto del Río quien logró el trono ante miles de aficionados que se dieron cita.

Te puede interesar: Así ha sido el brutal descenso de Jey Uso en la WWE

Te puede interesar: ¿Cuál es la pelea más corta en la historia del box?

El otrora integrante de La Granja VIP se quedó con el Royal Rumble más grande de la historia al contar con 40 luchadores, algo que solo ha sucedido una vez hasta ahora. Con ello, se esperaba que Alberto del Río fuera el estelar de la siguiente edición de Wrestlemania, hecho que sin embargo no ocurrió así.

Y es que, si bien sí formó parte de Wrestlemania XXVII, este enfrentó a Edge en una función de media cartelera, evitando con ello ser el protagonista de la noche. Además, Alberto perdió la oportunidad de lograr el Campeonato Mundial Peso Pesado, el cual retuvo su rival.

¿Alberto del Río estará en el Royal Rumble 2026?

Mucho se ha hablado respecto a la posibilidad de que Alberto del Río forme parte de la siguiente edición de WWE Royal Rumble luego de haber limado asperezas con la empresa norteamericana. Sin embargo, vale decir que, hasta el momento, su participación no está completamente confirmada.