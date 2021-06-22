Argentina ilusiona: vence a Paraguay y avanza a la siguiente ronda

Argentina se impuso este lunes por 1-0 a Paraguay, en un intenso duelo, gracias a un solitario gol de Alejandro Gómez en el partido de la la tercera jornada del Grupo A de la Copa América.

De esta manera, la Albiceleste se mantiene en la cima del Grupo A con siete puntos, dos por delante de Chile, que empató 1-1 con Uruguay, mientras que Paraguay se ubica tercera con tres puntos, la 'Celeste' suma uno y Bolivia cierra sin sumar enteros.

Los dirigidos por Lionel Scaloni, al igual que el encuentro pasado ante Uruguay, tuvieron un comienzo a pura presión y lograron un dominio territorial que les dio tres opciones claras para anotar en los primeros minutos de juego.

Primero fue un remate de Alejandro Gómez, que terminó en las redes, y luego una serie de errores entre los dos defensas centrales paraguayos que le dejaron el balón a Sergio Agüero en el área chica para que el nuevo fichaje del Barcelona sacara un remate flotado que se fue por encima del travesaño de la portería defendida por Antony Silva.

Paraguay pareció despertar poco a poco ante las amenazas de los argentinos con la velocidad y despliegue de Miguel Almirón como bandera para llegar con peligro a la portería de Emiliano Martínez.

Te puede interesar: Con autogol de Arturo Vidal, Uruguay empata a Chile sobre el final

A los 17' una falta de José Gómez sobre el 'Kun' Agüero dejó un tiro libre peligroso para la Albiceleste, que ejecutó Lionel Messi con un remate que se fue apenas por un lado del segundo poste guaraní.

Casi para finalizar la primera mitad, Di María, tras una combinación envió un centro que terminó con Junior Alonso empujando el balón sobre su propia portería, pero el silbante venezolano Jesús Valenzuela anuló el tanto con la confirmación del VAR por una posición adelantada de Messi en la acción previa.

Paraguay se adueñó del esférico en la parte complementaria

En los primeros minutos del segundo tiempo, Paraguay se hizo dueño del balón y a fuerza de centros amenazó el área argentina que tuvo en Gabriel Ávalos la principal fuente de peligro.

Te puede interesar: ¿Le iría mejor a Héctor Herrera en el Rennes de Francia?

Con un importante dominio territorial, Paraguay tuvo una clara en el minuto 76 tras una falta de Cristian Romero sobre Ávalos que le dejó un tiro libre a Ángel Romero que en su ejecución no pudo superar la barrera.

Los últimos minutos del encuentro colocaron a Paraguay en la búsqueda de derribar a una defensa cerrada de Argentina que se resguardó para cuidar la ventaja y terminar ganando otra vez por la mínima para asegurar su lugar en los cuartos de final de esta Copa América.