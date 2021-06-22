Con autogol de Arturo Vidal, Uruguay empata a Chile sobre el final

Uruguay salvó los muebles al empatar 1-1 este lunes ante Chile, con un autogol de Arturo Vidal, en el estadio Arena Pantanal de Cuiabá en la tercera jornada del Grupo A de la Copa América.

En momentos en que parecía muy difícil que la Celeste pudiera remontar el tanto de la Roja, un autogol de Vidal le permitió sumar su primer punto en el torneo.

De esta forma, Chile no pudo conseguir la victoria pese al buen planteo de su entrenador, el uruguayo Martín Lasarte, un viejo conocido de Luis Suárez, que propició el gol en propia meta de Vidal, y a quien hizo debutar en primera división en 2005.

Desde el inicio de partido, Uruguay mostró una postura distinta a la que tuvo en el encuentro frente a Argentina. De hecho, Giorgian de Arrascaeta probó al portero Claudio Bravo en un par de ocasiones en los primeros instantes del encunetro.

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El planteamiento de ambos equipos causó incomodidades

Con buen manejo de balón y marca firme por ambos lados, el encuentro era parejo y nada hacía indicar que el cero se iba a romper rápidamente, sin embargo, Ben Brereton tenía otros planes.

Sobre los 26 minutos, el atacante anglochileno desbarató a toda la defensa celeste con un pase para Eduardo Vargas, quien entró al área y dejó sin opciones al arquero Fernando Muslera con un potente disparo.

Con ese tanto, Vargas, de 31 años y delantero del Atlético Mineiro, llegó a su gol 14 en Copas América, igualando al peruano Paolo Guerrero, y anotó su diana 40 con la selección chilena.

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Para el inicio del segundo tiempo, el cuadro charrúa no mejoró y por momentos su juego solo se limitó a lanzar pelotazos que finalizaron en la cabeza de los defensores Enzo Roco y Franciso Sierralta.

Chile falló y lo pagó caro

Antes de los 60 minutos, Chile pudo encontrar el segundo mediante un potente disparo de Brereton, quien lideraba el ataque luego de que Vargas se retirara sentido.

Pese a esto, el que consiguió perforar las redes rivales fue Uruguay, que rompió una racha negativa de más de 360 minutos sin convertir. Facundo Torres envió un córner, Matías Vecino la peinó en el primer poste y Vidal, que tenía la misión de marcar a Suárez, terminó enviando el balón en su propio arco para decretar el 1-1.

Sobre el final, un disparo de Suárez le pudo dar los tres puntos a Uruguay, pero el balón se fue apenas por un lado.

Con el 1-1, Chile alcanzó los cinco puntos en tres encuentros disputados, mientras que Uruguay cosechó su primera unidad en dos partidos.

EFE