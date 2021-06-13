Colombia vs Ecuador, cobertura en vivo | Copa América 2020

La Selección de Colombia busca este domingo la revancha ante Ecuador en la primera jornada del Grupo A de la Copa América, pues la última vez que se enfrentaron ambas selecciones, en noviembre de 2020, el equipo de Gustavo Alfaro se impuso por 6-1 en Quito, lo que precipitó la salida del portugués Carlos Queiroz.



Sin embargo, ahora ambos equipos afrontan el duelo en un contexto bastante diferente. El cafetero, dirigido por Reinaldo Rueda, ha logrado cuatro puntos de seis en las dos jornadas de eliminatorias del Mundial de Qatar este mes, mientras que 'La Tri' perdió 2-0 con Brasil y 1-2 con Perú en Quito.

El partido se disputará en el estadio Arena Pantanal, de la ciudad brasileña de Cuiabá, y será dirigido por el árbitro argentino Néstor Pitana.

Los Cafeteros buscan revancha

Rueda y su equipo llegaron a Brasil en la noche del viernes para concentrarse para este encuentro en el que el exseleccionador de Chile contará con 27 jugadores, pues a última hora se cayó de la lista el atacante Juan Ferney Otero por dar positivo de COVID-19.

Se espera que para este encuentro el estratega colombiano ponga en cancha a varios de los futbolistas que participaron en la dura derrota de noviembre pasado, como el central Davinson Sánchez, el centrocampista Matheus Uribe, el volante Juan Guillermo Cuadrado y el delantero Duván Zapata.

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También se prevé que aparezcan en el once otros jugadores como el goleador Luis Fernando Muriel, el portero David Ospina y el lateral William Tesillo, que en los dos partidos que ha dirigido Rueda desde su regreso han sido indispensables.

Y es que, pese a no contar con figuras como James Rodríguez, Falcao García y Juan Fernando Quintero, Rueda se ampara en las buenas sensaciones mostradas por un equipo liderado en la cancha por Cuadrado y Muriel, que tomaron el relevo de sus compañeros y serán claves en la búsqueda de revancha ante Ecuador.

Ecuador también llega mermado

Ecuador también llegó el viernes a la ciudad brasileña de Cuiabá con 28 jugadores que tratarán de mejorar la mala actuación que tuvo en el último torneo, disputado también en Brasil hace dos años y en el que fue último del Grupo C con un punto de nueve posibles por detrás de Japón, Chile y Uruguay.

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Al igual que Colombia, el equipo de Alfaro tendrá que lidiar con una baja sensible, la del centrocampista Carlos Gruezo, del Augsburgo, quien quedó fuera de la convocatoria al dar positivo por COVID-19.

