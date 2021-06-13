En un final dramático, Holanda rescata el triunfo ante Ucrania

Fútbol de infarto para Países Bajos tras siete años ausente de los grandes torneos, en un encuentro en Ámsterdam sin goles en la primera parte y cinco en la segunda en el que los neerlandeses lograron inclinar a su favor en el 85', por 3-2 ante Ucrania.

Con la victoria en el Johan Cruyff Arena ante su gente, en un encuentro en el que los locales dominaron con autoridad, y fueron igualados sorprendentemente en dos jugadas aisladas para después retomar el camino, la selección de Frank de Boer se coloca segunda de grupo, por detrás de Austria, que se impuso por 3-1 a Macedonia del Norte, mientras que Ucrania es última.

El partido arrancó con un ritmo trepidante, con balones en ambas áreas y con el delantero Memphis Depay como hombre destacado de la Naranja Mecánica y el arquero ucraniano Georgiy Bushchan como potencial héroe de los suyos, con tres intervenciones clave.

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A medida que avanzaba el reloj, Ucrania fue encontrándose cómoda atrás mientras que los de Frank de Boer se hicieron dueños de la pelota, con 60 % de posesión, en una primera parte con desgaste físico y claros condimentos neerlandeses. Pero el primer gol de los locales, que se hizo del rogar, no llegó hasta el minuto 7' de la segunda parte.

Fue en un contragolpe por la derecha con un centro raso de Denzel Dumfries. Bushchan logró despejar en primera instancia pero dejó la pelota a merced de Georginio Wijnaldum, quien desde la línea del área aprovechó el rechace para hacer gol en el undécimo disparo de los neerlandeses.

Con el marcador a favor y el calor del público local en el estadio Johan Cruyff de Ámsterdam, la antigua Holanda tardó sólo seis minutos en hacer el segundo, factura de Wout Weghorst que fusiló la portería de los de Andréi Shevchenko.

La resucitación de Ucrania

Cuando parecía que Ucrania se iba difuminando y claudicaba, apareció el experimentado Andriy Yarmolenko, que sin mucha presión de la zaga recorrió la frontal del área hasta encontrar ángulo y superar con un memorable disparo a Maarten Stekelenburg, que estaba de festejo al ser el jugador neerlandés más veterano en jugar un encuentro.

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Yarmolenko pidió el cambio tras el gol, pero para entonces ya había resucitado a los suyos, que dos minutos después y a balón parado hicieron el empate con un centro que remató de cabeza Roman Yaremchuk.

El balde de agua fría no inmovilizó a los de De Boer, que volvieron a ponerse al frente gracias a un cabezazo de Denzel Dumfries que hizo de nuevo sonreír a la antigua Holanda en un gran torneo, sensación que no conocían desde el Mundial de Brasil 2014.

Lo que sigue para Holanda y Ucrania

Países Bajos recibirá a Austria el próximo jueves en Ámsterdam y Ucrania y Macedonia del Norte se medirán ese mismo día en Bucarest.