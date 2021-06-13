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Fútbol

Médico del Tottenham asegura que Christian Eriksen no volvería a jugar

El ‘10’ de la Selección de Dinamarca, Christian Eriksen, tuvo una videollamadas con sus amigos donde apuntó que no recuerda nada de lo sucedido.

Christian Eriksen
Euro 2020, Dinamarca vs Finlandia|Reuters

Escrito por: Azteca Deportes

El médico del Tottenham Sanjay Sharma confirmó que Christian Eriksen murió por unos momentos en el terreno de juego y que en su expertis, el danés no debería regresar a jugar.

“No sé si volverá a jugar futbol. Con franqueza, murió, aunque fuese por unos minutos, pero murió. ¿Un profesional médico le permitiría morir de nuevo? La respuesta es no”, aseguró el doctor para la agencia de noticias AP.

Al minuto 42 con 11 segundos cayó sobre el terreno de juego Christian Eriksen, entre la confusión sus compañeros se acercan y de inmediato piden la entrada de las asistencias. Alrededor del mundo nadie se explicaba que pasaba.

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Fueron momentos muy complicados sobre el terreno de juego, el jugador recibió RCP mientras los seleccionados del conjunto de Dinamarca mostraron unión e hicieron un círculo para cubrir a su compañero.

Simon Kjaer, capitán de daneses, mostró temple y liderazgo, pues en momentos tan complicados fue el más tranquilo, todo esto para ayudar a sus compañeros y a la esposa de Eriksen, quien busca llegar a su marido.

La rápida atención que le dieron al futbolista le salvó la vida y se le pudo ver salir del terreno de juego consciente, una imagen que llenó de esperanza a propios y extraños.

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Primeras palabras de Christian Eriksen tras el accidente

“No recuerdo mucho. ¿Cómo están? Estoy más preocupado por ustedes. Creo que están peor que yo. Me siento como si tuviera que salir a entrenar ahora”, fueron las primeras palabras del futbolista danés.

Christian Eriksen tuvo una videollamada con sus compañeros donde declaró sentirse bien. Sin duda será un envión anímico para el conjunto danés en la Eurocopa, pues cayeron ante Finlandia 1-0, pero aún les quedan dos partidos: primero ante Bélgica, el jueves; y cierran la fase de grupos contra Rusia, el próximo lunes 21 de junio.

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