Guido Rodríguez sella triunfo de Argentina sobre Uruguay

Argentina se impuso por 1-0 ante Uruguay este viernes en un intenso clásico rioplatense gracias al gol del mediocampista Guido Rodríguez, en un encuentro válido por la segunda jornada del Grupo A de la Copa América que se disputa en Brasil.

De esta manera la Albiceleste logró su primer triunfo y suma 4 puntos al igual que Chile con quien justamente igualó 1-1 en su debut.

Argentina comenzó más ambicioso que su rival y primero advirtió al rival con una acción individual de Lionel Messi que hizo su tradicional jugada de derecha a izquierda y sacó un remate cruzado que logró controlar Fernando Muslera en la portería de la Celeste.

La apertura del marcador llegó temprano, al minuto 13, tras un gran enganche de Messi que logró sacar un centro para que Rodríguez conectara de cabeza un balón que dio en el palo, antes de mecer las redes.

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Sobre el minuto 26, una buena combinación de Uruguay terminó con Edinson Cavani en el área y derribado ante un cruce de Rodríguez que el árbitro Wilton Sampaio, tras revisar el VAR, incluido determinó que no hubo falta.

El resto de la primera etapa tuvo a una Albiceleste manejando los tiempos ante una Uruguay que no encontró la clave para llevar peligro a la portería defendida por Emiliano Martínez.

En el comienzo de la segunda mitad, el técnico Óscar Washington Tabárez modificó el mediocampo con el ingreso de Nahitán Nández por Rodrigo Bentancur, mientras que Lionel Scaloni esperó seis minutos para refrescar con Exequiel Palacios y Joaquín Correa por los 'tocados' Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez.

Argentina apostó a tener el balón para cuidarse lejos de la portería de Emiliano Martínez, mientras que Uruguay fue puro vértigo con más ímpetu que ideas futbolísticas para ir en busca del empate.

Argentina pudo haber ampliado con un tiro libre de Messi que dio en su compañero Nicolás Otamendi o una corrida del ingresado Di María que cerró con lo justo Diego Godín, pero careció de precisión.

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Lo que sigue para ambos equipos

Tras este triunfo en el clásico rioplatense, Argentina se presentará el próximo lunes ante Paraguay en Brasilia, mientras que Uruguay se medirá ante el invicto Chile en Cuiabá por la tercera jornada de este Grupo A.

EFE