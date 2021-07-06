¡Messi y Argentina a la final de la Copa América 2021! | FOTOS

Con una inolvidable actuación del portero Emiliano Martínez, Argentina derrotó en penales 3-2 a Colombia, para avanzar a la final de la Copa América 2021. En el tiempo regular y tiempo extra, los combinados empataron a un gol, con Lautaro Martínez y Luis Díaz como los autores, respectivamente.

En la serie de penales, un inspirado Emiliano Martínez detuvo tres penales al equipo colombiano, a Davinson Sánchez, Yerry Mina y Edwin Cardona, por lo que Argentina ni siquiera tuvo que tirar su quinto penal, con Messi, Leandro Paredes y Lautaro marcando antes. La final de la Copa América 2021 será este sábado 10 de julio entre Argentina y Brasil.

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