Copa Mundial de la FIFA 2026: Así ha sido la evolución de los balones con el paso del tiempo (VIDEO)

La Copa Mundial de la FIFA 2026 es, sin duda, el evento más importante que habrá en este año dado que no solo abarca el ámbito deportivo, sino también el social e incluso el político. Y, dentro de sus curiosidades, destaca la evolución que el balón ha tenido a lo largo de sus ediciones.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Para esta Copa Mundial de la FIFA 2026 los creadores presentaron el Trionda, el cual será histórico por ser el primero que tendrá tres países como sede. Su diseño representa la unión de las naciones a través de su cultura, hecho que aviva el deseo de los fanáticos por recordar cómo eran los balones en el pasado.

¿Cómo ha evolucionado el balón rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La evolución del balón en las Copas del Mundo se ha reflejado con más fuerzas desde inicios del milenio, pues durante las primeras ediciones este estaba hecho de cuero y bajo modelos poco rudimentarios que, por su construcción, incluso podrían significar un peligro para todos los futbolistas.

Te puede interesar: ¿Quién es Dafne Quintero, atleta que estará en LA 2028?

Te puede interesar: ¿América piensa despedir a André Jardine?

La situación comenzó a cambiar hace más de cinco décadas, más precisamente en el Mundial de México 1970 a través de la fabricación mediante Adidas, marca que revolucionó el diseño con un Telstar que destacó, principalmente, por sus 32 páneles en blanco y negro, hecho que cambió a círculos para los siguientes mundiales y que, en esencia, buscaba que el balón tuviera una mejor visibilidad.

La innovación máxima llegó en 1998 con balones más personalizados, aunque no fue sino hasta el 2010 con la inclusión del Jabulani y el Brazuca 2014 que, a través de la tecnología, el balón dejó de ser lo que fue en un principio. Para el 2022, finalmente, la FIFA presentó el Al Rihla, el cual incorporó un sensor interno lleno de tecnología moderna.

¿Cuándo inicia la Copa Mundial de la FIFA y cuál será el primer partido?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está más cerca que nunca. El calendario marca que el debut de este evento se llevará a cabo el jueves 11 de junio en el mítico Estadio Azteca, mismo que recibirá el primer compromiso entre la Selección Mexicana ante el combinado de Sudáfrica.