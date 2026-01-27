LA 2028: Ella es Dafne Quintero, atleta que sueña con el Oro para México en los Juegos Olímpicos

Restan poco más de dos años para que se lleve a cabo uno de los eventos más importantes dentro del mundo deportivo, al menos, en esta década. Los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 están cada vez más cerca, motivo por el cual no está de más conocer a aquellos atletas mexicanos que buscarán el oro en esta justa.

Un ejemplo de esta situación es precisamente Dafne Quintero, quien podría hacer su debut oficial en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 gracias a la inclusión de una nueva modalidad en el Tiro con Arco y que, por tal situación, es una de las favoritas a obtener una medalla para la delegación mexicana.

¿Quién es Dafne Quintero y por qué sueña con el oro en los Juegos Olímpicos?

Lo primero a tener en cuenta es que los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 abrirán la puerta a distintas disciplinas, y una de ellas es precisamente la modalidad de Tiro con Arco Compuesto. Es aquí en donde Dafne Quintero parte como una de las favoritas, al menos, gracias a su calificación en el ranking.

En estos momentos, la mexicana se encuentra en el tercer lugar dentro del ranking World Archery, por lo que la nacida en Coahuila se vislumbra como una de las cartas fuertes de la delegación mexicana para obtener una medalla en los próximos Juegos Olímpicos, mismos que se llevarán a cabo en territorio norteamericano.

Ahora, Dafne entiende que, con la apertura de esta disciplina en Los Ángeles 2028, cuenta con la oportunidad perfecta para subir a lo más alto a nivel mundial. Del mismo modo, entiende que la exigencia será fuerte debido al nivel que hay en el Tiro con Arco Compuesto, por lo que espera subir de nivel en estos dos años antes de la llegada de los JJOO.

¿Cuántas medallas espera México para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2026?

Hace algunas semanas, Rommel Pacheco , titular de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE), explicó que la intención de la delegación mexicana es salir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles con 10 medallas, lo cual haría de esta justa una de las más importantes en la historia del país.