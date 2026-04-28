¿Quiénes son los jugadores mexicanos con más goles en la Copa Mundial de la FIFA?

La Selección Mexicana ha tenido la oportunidad de participar en 17 ediciones de la Copa Mundial de la FIFA, donde ha logrado marcar un total de 62 goles desde su primera aparición en la justa de Uruguay 1930.

A lo largo de todos estos años, existen algunos jugadores que han logrado la hazaña de marcar dos goles, pero dos delanteros mexicanos han pasado a la historia, al marcar cuatro goles en los mundiales, siendo los máximos goleadores de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA.

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¿Quiénes son los máximos goleadores de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA?

Los delanteros que lograron marcar cuatro goles para la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA, son Luis Hernández y Javier Hernández, quienes en su momento fueron elementos claves en el ataque mexicano.

Por su parte, Luis Hernández fue seleccionado nacional en la edición de Francia 1998 y Corea-Japón 2002, donde tuvo la oportunidad de vestir la playera de la Selección Mexicana en siete partidos.

Sin embargo, los cuatro goles que marcó Luis Hernández en la Copa Mundial de la FIFA, los hizo todos en la justa de Francia 1998. Dos a Corea del Sur en la Fase de Grupos, uno más a Países Bajos en la misma instancia y el último fue a Alemania en la ronda de Octavos de Final.

Javier Hernández disputó tres ediciones de la Copa Mundial de la FIFA, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, jugando un total de 12 partidos. El delantero mexicano marcó dos en su primera justa mundialista y uno más por cada mundial que jugó.

Sus primeros dos goles en la Copa Mundial de la FIFA de Sudáfrica 2010 los hizo en la Fase de Grupos a Francia y uno más a Argentina en los Octavos de Final. En Brasil 2014 le marcó a Croacia en Fase de Grupos y en la misma instancia a Corea del Sur en Rusia 2018.

