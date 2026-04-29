¿Cuántas tarjetas rojas ha recibido México en la Copa Mundial de la FIFA?

La Copa Mundial de la FIFA es el escenario en donde todos los jugadores quieren dejar su propia huella, aunque esto no se consigue solamente con goles y victorias, aunque no es la mejor forma, las tarjetas rojas en contras, también son una forma de pasar a la historia.

En un torneo de tan alta exigencia, la disciplina en el terreno de juego puede cambiar el rumbo de un partido y condicionar una eliminatoria directa, tema que ha vivido la Selección Mexicana en más de una ocasión durante su participación en la Copa Mundial de la FIFA.

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¿Cuántas tarjetas rojas ha recibido la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA?

Durante todas las participaciones que ha tenido la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA, ha recibido un total de seis tarjetas rojas, algunas de ellas han sido muy polémicas y han condicionado el desempeño del equipo mexicano en la justa mundialista.

La primera tarjeta roja para la Selección Mexicana en una Copa Mundial de la FIFA, fue para Javier Aguirre en la edición de México 1986, quien fue expulsado en la ronda de Cuartos de Final ante Alemania. Años más tarde, Luis García vivió la misma situación en el duelo de Octavos de Final ante Bulgaria de Estados Unidos 1994.

Para la Copa Mundial de la FIFA de Francia 1998, la Selección Mexicana tuvo dos expulsados, Pável Pardo ante Bélgica y Ramón Ramírez en el duelo ante Países Bajos. Sin duda, una de las más polémicas y dolorosas fue la expulsión de Rafael Márquez, quien recibió la tarjeta roja al minuto 88 en el partido de Octavos de Final ante Estados Unidos en Corea-Japón 2002.

La última expulsión que ha sufrido la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA, fue la de Luis Pérez en la edición de Alemania 2006, donde recibió la tarjeta roja al minuto 61 en el partido de Fase de Grupos ante Portugal.

