Final Copa Oro: México vs Estados Unidos

La selección de Estados Unidos repitió la historia y con un gol de Miles Robinson en los últimos minutos de la prórroga derrotó este domingo por 1-0 a México en la final de la Copa Oro para conseguir su séptimo título.

México tuvo todas las oportunidades para ganar, pero no supo definir y Estados Unidos sí lo hizo en la ocasión más clara que tuvo del partido, en otro fallo imperdonable de la defensa del seleccionado mexicano.

Estados Unidos se defendió bien y contó con el gran desempeño del arquero Matt Turner, el hombre que le mantuvo con vida en el encuentro, y el gol decisivo le permitió acabar el torneo invicta tras seis partidos jugados.

El gol del defensa Robinson llegó en el minuto 118 de la prórroga al rematar de cabeza un tiro libre de Kellyn Acosta y superar al arquero mexicano Alfredo Talavera, que había estado impecable.

El duelo entre Estados Unidos y México fue el noveno en la Copa Oro y el séptimo en la final con ventaja de 5-2 para la Selección Azteca, que se proclamó campeón en las ediciones de 1993, 1998, 2009, 2011 y 2019, mientras que perdió en 2007 y 2021.

Ambos equipos volvieron a jugar finales consecutivas por segunda en la historia del torneo después de hacerlo tres veces de 2007 a 2011.

El equipo de las Barras y las Estrellas también ganó a México el pasado junio en la primera edición de la Liga de Naciones de la Concacaf, con la misma fórmula de no desplegar el mejor futbol, pero conseguir el gol decisivo.

El nuevo campeón de la Copa Oro ganó cinco de los seis partidos disputados por 1-0. México podría haber tenido hasta dos goles de ventaja en el marcador, pero el equipo del argentino Gerardo ‘Tata’ Martino no supo definir y tuvo una inconsistente defensa.