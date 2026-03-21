Estas son las cosas que no sabías de Brian Gutiérrez, el crack que brilla en Chivas

Brian Gutiérrez se ha convertido en uno de los jugadores del momento en la Liga BBVA MX. El mediocampista con raíces mexicoestadounidenses llegó a Chivas a finales de 2025 tras destacar en la MLS con Chicago Fire y rápidamente comenzó a llamar la atención por su talento.

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Su impacto en Chivas ha sido inmediato. No solo por su rendimiento dentro del campo, sino también por la historia que lo rodea. Desde su conexión familiar con el club hasta su crecimiento en el futbol estadounidense, "Guti" representa una nueva generación de futbolistas con identidad binacional que buscan dejar huella en México.

Brian Gutiérrez en Chivas: historia, formación y salto a la Liga BBVA MX

Aunque nació en Illinois, Estados Unidos, Brian Gutiérrez es chivista desde la infancia. Su padre le inculcó el amor por el Guadalajara desde los 3 años: una conexión emocional que terminó influyendo en su decisión de llegar al club rojiblanco.

Antes de aterrizar en la Liga BBVA MX, el jugador de 22 años se formó durante 11 años en la academia del Chicago Fire, a la que ingresó con apenas 10 años tras destacar en el Chicago Magic. Su evolución fue tan rápida que logró convertirse en el noveno jugador en la historia de la MLS en alcanzar los 100 partidos antes de cumplir 21 años.

Su fichaje por Chivas rondó los 5 millones de dólares, pero su valor de mercado se disparó tras sus primeras actuaciones, superando los 11 millones de euros, de acuerdo con estimaciones del CIES. Además, su debut en México fue soñado: en enero de 2026, ante Pachuca, dio una asistencia a los 17 minutos.

Cosas que tal vez no sabías de Brian Gutiérrez

Uno de los aspectos más llamativos en la carrera de Gutiérrez ha sido su decisión de selección nacional. Aunque representó a Estados Unidos en categorías juveniles e incluso debutó con la mayor en amistosos, finalmente optó por jugar con la Selección Mexicana.

En cuanto a su rendimiento, el mediocampista ya había sido reconocido en la MLS como MVP del Chicago Fire en 2023 y apareció durante 2 años consecutivos en la lista de los 22 mejores jugadores menores de 22 años de la liga. Pero su carrera también ha tenido momentos complicados, como una suspensión en 2025 por conducta violenta en un partido contra New York City FC.

A nivel físico, el propio jugador ha reconocido que su llegada al futbol mexicano implicó un cambio importante. Bajo las órdenes de Gabriel Milito, se enfrentó a entrenamientos más exigentes, incluyendo trabajos con chalecos de peso y mayor intensidad táctica, lo que ha potenciado su desarrollo.