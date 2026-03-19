David Medrano ‘se rinde’ ante actuación de Brian Gutiérrez en la goleada de Chivas

El analista y periodista David Medrano, había criticado la sugerencia de llamar a Brian Gutiérrez a la Selección Mexicana para cubrir un lugar en la mediacancha por la izquierda que le propuso Omar Villarreal, durante una reciente emisión de Los Protagonistas. El jugador tuvo una buena actuación ante León y además marcó un golazo, por lo que 'Don Deivid' tuvo que reconocer la calidad del futbolista rojiblanco.

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David Medrano pidió sugerencias en la mesa junto a Martinoli y Omar Villarreal, y el 'chivahermano' le dijo que ese podría ser un buen volate por izquierda Brian Gutiérrez y el miembro de Azteca Deportes descartó tajantemente esa propuesta.

Fue tal su indiferencia que se levantó de la mesa, indicó que no es titular indiscutible y se marchó de ese programa molesto por la opción para la Selección Mexicana en un momento polémico como divertido.

David Medrano "reconoce" a Brian Gutiérrez por su actuación en el Chivas vs León

Luego de ese momento, en el partido de Chivas ante León, Gutiérrez anotó en un gol de muchos 'riñones' de las Chivas, pues luego de recuperar el balón en dos ocasiones, sirvieron para Brian Gutiérrez quien se colocó el balón en una zona idónea y tiró de derecha angulado y colocado para poner el 1-0 de esa paliza que culminó 5-0.

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Chivas y su equipo de redes sociales además vieron a David Medrano en el Estadio Akron y con un gesto 'se rindió' ante el futbolista de 22 años de edad. Luego Gutiérrez hizo el mismo gesto y todo quedó en un curioso video que quedará para el recuerdo.

Todo este reconocimiento de David Medrano, tal vez no significa que ha cambiado de opinión, pero lo que es una realidad es que Brian Gutiérrez tiene lo suyo y argumentos sólidos para competir.

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