¿En Europa buscan al Piojo Alvarado? Este es el PRECIO del jugador de Chivas

La Copa Mundial de la FIFA 2026 puede ser el escenario perfecto para que distintos jugadores mexicanos trasciendan de lo nacional a lo internacional, y un ejemplo de esto es Roberto el Piojo Alvarado, futbolista de Chivas que es titular para el combinado de Javier Aguirre.

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A pesar de las críticas que ha recibido, la realidad es que el Piojo Alvarado ha demostrado tener un nivel por demás interesante que ha comenzado a llamar la atención de distintos equipos en Europa. Por tal motivo, no está de más conocer cuál es el valor del mediocampista de Chivas.

¿Cuál es el valor del Piojo Alvarado, jugador de Chivas?

El portal Rebaño Pasión establece que distintos equipos de Europa han comenzado a analizar la participación del Piojo Alvarado en la Copa Mundial de la FIFA 2026. La fuente no revela el nombre de los interesados, aunque menciona que lo han seguido de cerca desde el inicio de este evento.

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Bajo este contexto, es preciso decir que Roberto Alvarado es una pieza fundamental en el esquema táctico de Gabriel Milito, motivo por el cual Chivas no concedería demasiadas facilidades para que pueda dar el salto a Europa considerando que está próximo a cumplir 28 años de edad.

En ese sentido, el portal Transfermarkt menciona que la carta del Piojo Alvarado tiene un valor de 7.5 millones de euros; es decir, alrededor de 150 millones de pesos al tipo de cambio actual, una cantidad elevada que, pese a todo, vendría bastante bien a la directiva de Chivas.

¿Cuáles son los números del Piojo Alvarado en Chivas?

Después de un gran performance en Cruz Azul, institución en donde fue campeón, el Piojo Alvarado llegó a Chivas en enero del 2022, por lo que ya suma más de cuatro años en el club. En este tiempo, el mexicano acumula 32 anotaciones y 30 pases a gol en 167 duelos disputados.