Dos jugadores del Real Madrid fuera de la Eurocopa 2024

Los jugadores del Real Madrid, el portero belga Thibaut Courtois y el defensa austriaco David Alaba no tendrán Eurocopa 2024, que se jugará en Alemania, por sus respectivas lesiones.

Thibaut Courtois, que el último agosto sufrió una grave lesión, una rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda, ha señalado que su recuperación va "muy bien", pero que no estará al 100 % para la Eurocopa, por lo que no estará en esta cita.

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Thibaut Courtois no estará listo para la Eurocopa 2024

"(¿Recuperación?) Muy bien. Todo va según lo planeado, incluso un poco mejor de lo esperado en realidad. Por ejemplo, normalmente solo podría empezar a caminar a partir de los cuatro meses, pero he estado trabajando en ello durante una semana. Tampoco he tenido ningún contratiempo desde la cirugía. Ahora es cuestión de tener paciencia", declaró Courtois, en una entrevista al medio belga 'Sporza'.

Eso sí, debido a la lesión prácticamente está descartado que pueda estar con Bélgica en la Eurocopa de Alemania 2024 que se jugará en los meses de junio y julio.

"Debido a la lesión, no habrá una Eurocopa para mí. Primero tengo que recuperarme al cien por cien y, luego, es mejor no ponerle fecha. Si tengo suerte, podré jugar otro partido en mayo. Pero nunca puedes estar 100% listo para un gran torneo", afirma.

La estancia de Courtois en la selección de Bélgica también viene marcado por lo acontecido el 20 de junio, cuando abandonó la concentración en las eliminatorias por la Eurocopa debido a un problema con la capitanía.

Médico asegura que David Alaba no estará listo para la Euro

Por su parte, David Alaba, capitán de la selección de Austria, que sería sometido este martes a una operación en la ciudad de Innsbruck, según informan varios medios austríacos, para tratarse una lesión en el ligamento cruzado de la rodilla que lo dejará fuera de las canchas por varios meses por lo que es casi un hecho que no participará en la Eurocopa.

El médico que operaría al defensa del Real Madrid, Christian Fink, se mostró escéptico sobre la posibilidad de que Alaba esté recuperado para participar en la Eurocopa de Alemania que arranca el próximo 14 de junio.

"No hay una cura milagrosa, una lesión del ligamento cruzado siempre lleva su tiempo", declaró a la agencia APA Fink, quien estimó un tiempo de baja de entre seis y doce meses.

La selección de Austria jugará su primer partido de la fase de grupos del campeonato europeo el 17 de junio contra Francia.

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