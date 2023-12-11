¿Los Cowboys son contendientes al Super Bowl? Lo mejor de la Semana 14 de la NFL | Ritual Podcast

Los Dallas Cowboys vencieron a sus rivales divisionales, los Philadelphia Eagles, y la pregunta es: ¿Dak Prescott y compañía son contendientes al Super Bowl LVIII?

Por: Azteca Deportes

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