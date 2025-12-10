¡Viven! La manera en que los Cowboys podrían acceder a los playoffs de la NFL

Los Dallas Cowboys, a pesar de un doloroso descalabro a manos de los Lions en Detroit, aspiran a meterse a los playoffs de la NFL. La derrota de los Philadelphia Eagles el lunes a manos de los Chargers les abre un resquicio por el que podrían acceder a la siguiente fase. Si bien existen otras formas, la más 'sencilla´sería ganar el Este de la Nacional, una división que no repite monarca desde hace 20 años.

Los muchachos de Dak Prescott tienen un calendario que sobre el papel luce accesible, puesto que recibirán en casa a los Vikings y Chargers antes de salir para medirse a Commanders y Giants. Necesitarían ganar todos sus partidos restantes y esperar que Filadelfia tropiece un par de veces. Lamentablemente, los emplumados también divisan un panorama 'sencillo'.

El conjunto de Nick Sirianni y Jalen Hurts le hará los honores a los Raiders previo a un complejo viaje para enfrentar a los Bills. Además, tienen pactadas dos batallas con unos Commanders que simplemente no encontraron el rumbo en 2025. Ganando tres de esos compromisos, los Eagles repetirían como campeonaes de su división.

Desafortunadamente para la afición de los vigentes campeones del Super Bowl, Filadelfia ha hilvanado tres derrotas y parece haber extraviado el rumbo ofensivamente. Desde que se fueron al medio tiempo 21-0 sobre los Cowboys en el AT&T Stadium, no han podido corregir. El lunes en Los Ángeles Hurts lanzó cuatro intercepciones, incluida una que selló la derrota en tiempo extra.

Los Vaqueros deben concentrarse en hacer su trabajo y esperar que la situación se acomode en su favor, existe la posibilidad de que se metan sin ganar la división, pero ello luce muy improbable. El equipo de Brian Schottenheimer dejó ir vitales partidos ante rivales de la conferencia que al final podrían costarles caro.

